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متزوجة من مطرب سوري وابنتها مغنية شابة.. معلومات عن نادية مصطفى في عيد ميلادها

السبت 27/أكتوبر/2018 - 01:00 ص
متزوجة من مطرب سوري وابنتها مغنية شابة.. معلومات عن نادية مصطفى في عيد ميلادها
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شيماء عطية
 


تحتفل الفنانة نادية مصطفى، اليوم السبت، بعيد ميلادها الخامس والخمسين.


وفي السطور التالية، يقدم "الفجر الفني" ٧ معلومات عنها.


١- ولدت نادية في السابع والعشرين من أكتوبر ١٩٦٣، في حيّ المعادي بالقاهرة.


٢- تخرجت في جامعة الفنون والآداب في القاهرة.


٣- أٌعجب الملحن محمد سلطان بموهبتها الغنائية وأهداها لحن أول أغنية لها وكانت بعنوان "مسافات".


٤- تعاونت مع كبار الملحنين من بينهم بليغ حمدي في "إلاّ رؤياك"، "لأ ده كتير"، "جمال إسكندرية".


٥- لحن لها حلمي بكر أغنيتي "قلت إيه"، و"شدّوني عنيك".


٦- متزوجة من المطرب السوري أركان فؤاد، ولها ٣ بنات، إحداهما فيروز التي امتهنت الغناء.


٧- اشتهرت بتقديم الأغاني الوطنية من أشهرها: "بكره تحلى"، و"أدعو لمصر كمان وكمان"، و"تعيشي يا مصر".



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