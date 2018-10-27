متزوجة من مطرب سوري وابنتها مغنية شابة.. معلومات عن نادية مصطفى في عيد ميلادها
السبت 27/أكتوبر/2018 - 01:00 صشيماء عطية
تحتفل الفنانة نادية مصطفى، اليوم السبت، بعيد ميلادها الخامس والخمسين.
وفي السطور التالية، يقدم "الفجر الفني" ٧ معلومات عنها.
١- ولدت نادية في السابع والعشرين من أكتوبر ١٩٦٣، في حيّ المعادي بالقاهرة.
٢- تخرجت في جامعة الفنون والآداب في القاهرة.
٣- أٌعجب الملحن محمد سلطان بموهبتها الغنائية وأهداها لحن أول أغنية لها وكانت بعنوان "مسافات".
٤- تعاونت مع كبار الملحنين من بينهم بليغ حمدي في "إلاّ رؤياك"، "لأ ده كتير"، "جمال إسكندرية".
٥- لحن لها حلمي بكر أغنيتي "قلت إيه"، و"شدّوني عنيك".
٦- متزوجة من المطرب السوري أركان فؤاد، ولها ٣ بنات، إحداهما فيروز التي امتهنت الغناء.
٧- اشتهرت بتقديم الأغاني الوطنية من أشهرها: "بكره تحلى"، و"أدعو لمصر كمان وكمان"، و"تعيشي يا مصر".
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