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حصاد الجولة الأولى للقسم الرابع بالقليوبية

السبت 27/أكتوبر/2018 - 12:54 ص
حصاد الجولة الأولى للقسم الرابع بالقليوبية
مظاليم
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مصطفى الجندي
 

أقيمت الجمعة، مباريات الأسبوع الأول من دوري القسم الرابع، حيث تعادل فريق القناطر مع فريق كفر شكر بهدف لكل منهما، وأدار المباراة الحكام محمد عبد الحميد، وأحمد جنادي، وعبد الرحمن عبد السلام.

 

وفاز قليوب على فريق الإتحاد السوداني بهدفين مقابل هدف، وأدار المباراة وليد وهب وهيثم رمضان ومحمد دسوقي.

 

وحقق قها الفوز على فريق مسطرد على ملعب "طوخ" بهدفين دون مقابل، وقام بإدارة اللقاء الحكم مجدي خاطر وعاونه مصطفى منّاع، وخالد حمزة.

 

وبثلاثية نظيفة، فاز شبين القناطر على المؤسسة، وأدار المباراة محمد السيد سليمان، ومحمد صلاح وهب، وهاني العشري، وحصل فريق "شبرا البلد" على راحة.

 

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