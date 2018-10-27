هدى عبدالناصر: رئيس أمريكا طلب واسطة من جمال عبد الناصر (فيديو)



وأضافت عبدالناصر، خلال حوارها في برنامج "معكم منى الشاذلي"، والمذاع عبر فضائية "CBC": "رئيس أمريكا جون كيندي طلب واسطة من جمال عبد الناصر في القضية الفلسطينية، كما أن هناك رسائل متبادلة بين الرئيسية حول اليمن وكوبا.







وأضافت عبدالناصر، خلال حوارها في برنامج "معكم منى الشاذلي"، والمذاع عبر فضائية "CBC": "رئيس أمريكا جون كيندي طلب واسطة من جمال عبد الناصر في القضية الفلسطينية، كما أن هناك رسائل متبادلة بين الرئيسية حول اليمن وكوبا.

قالت الدكتورة هدى عبدالناصر، نجلة الرئيس الراحل جمال عبدالناصر إن خبر وفاة والدتها لم يتم تأجيله كما أشيع، مشيرة إلى أن والدها كان مرهق في ذلك اليوم.