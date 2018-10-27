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هدى عبدالناصر: رئيس أمريكا طلب واسطة من جمال عبد الناصر (فيديو)

السبت 27/أكتوبر/2018 - 05:29 ص
هدى عبدالناصر: رئيس أمريكا طلب واسطة من جمال عبد الناصر (فيديو)
الدكتورة هدى عبدالناصر
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داليا الحسين
 
قالت الدكتورة هدى عبدالناصر، نجلة الرئيس الراحل جمال عبدالناصر إن خبر وفاة والدتها لم يتم تأجيله كما أشيع، مشيرة إلى أن والدها كان مرهق في ذلك اليوم.

وأضافت عبدالناصر، خلال حوارها في برنامج "معكم منى الشاذلي"، والمذاع عبر فضائية "CBC": "رئيس أمريكا جون كيندي طلب واسطة من جمال عبد الناصر في القضية الفلسطينية، كما أن هناك رسائل متبادلة بين الرئيسية حول اليمن وكوبا.




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