هدى عبدالناصر تكشف مفاجأة عن حياة الرئيس "ناصر" في طفولته
السبت 27/أكتوبر/2018 - 02:08 صداليا الحسين
قالت الدكتورة هدى عبدالناصر، نجلة الرئيس الراحل جمال عبدالناصر إن طفولة الزعيم غير سعيدة، مشيرة إلى أن والدته توفيت أثناء أقامته في القاهرة للدراسة في إحدى المدارس.
وأضافت "عبدالناصر خلال حوارها في برنامج "معكم منى الشاذلي"، والمذاع عبر فضائية "CBC" "والدي عرف خبر وفاة جدتي بعد شهرين من وفاتها عندما رجع المنزل في إجازة الصيف"، لافتة إلى أن هذا الأمر هز كيان الرئيس الراحل.
وتابعت: "جدي كان موظف بسيط وطلع على المعاش عام 1948 ودخلهم قل ولذلك صرف والدي على المنزل وأشقائه".
وأضافت "عبدالناصر خلال حوارها في برنامج "معكم منى الشاذلي"، والمذاع عبر فضائية "CBC" "والدي عرف خبر وفاة جدتي بعد شهرين من وفاتها عندما رجع المنزل في إجازة الصيف"، لافتة إلى أن هذا الأمر هز كيان الرئيس الراحل.
وتابعت: "جدي كان موظف بسيط وطلع على المعاش عام 1948 ودخلهم قل ولذلك صرف والدي على المنزل وأشقائه".