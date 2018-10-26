سبق- السعودية| العثور على جثتي مواطن وطفله جرفتهما السيول في الباحة

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عثرت فرق الدفاع المدني بالباحة على جثة مواطن جرفته السيول مع طفله.

وقال العقيد جمعان دايس المتحدث باسم الدفاع المدني بالباحة: "بُلّغنا في تمام الساعة الـ18:59 بانجراف مركبة بداخلها شخصان، طفل ووالده، بسيل في وادي حلود التابع لمركز جرد".

وأكد متحدث "الدفاع المدني"، أنه تم تحريك الفرق اللازمة من كل من محافظة بلجرشي ومحافظة العقيق، مشيرًا إلى أنه تم العثور على طفل يبلغ من العمر 6 سنوات تقريبًا على بعد 800م من موقع انجراف المركبة، وقد فارق الحياة.

وأشار إلى أنه تم العثور على والده البالغ من العمر ٥٤ عامًا، قِبل الفرق الميدانية المشاركة على بعد كيلومترَيْن من موقع انجراف المركبة، وقد فارق الحياة.

وأضاف: شاركت الفرق الميدانية من كل من محافظة بلجرشي ومحافظة العقيق ومركز جرب، وتم دعم الموقف بعدد من الضباط والأفراد ومقطورات الإنارة والغواصين ورجال الإنقاذ المائي وجميع المعدات اللازمة.

وتابع: بُلّغنا في الساعة الـ18:53 باحتجاز مركبة داخل سيل بوادي ثراد، وعلى الفور تم تحريك الفرق اللازمة، وعند الوصول وُجدت المركبة وبداخلها شخص واحد، تم إخراجه من قِبل فِرق الدفاع المدني وهو بصحة جيدة.

وأوضح: بُلّغنا في الساعة الـ18:54 باحتجاز مركبة داخل سيل خلف شرطة جرد، وبداخلها ٤ أشخاص؛ فتم تحريك الفِرق اللازمة من إدارة العقيق ومركز جرب، وتم دعم الموقف بفرقة من مركز بلجرشي، وتم إخراج المحتجزين وهم بصحة جيدة.

وهطلت الأمطار على كل من الباحة وبلجرشي وغامد الزناد والمخواة والجوة ونيرة وقلوة وكرا والمندق وبني حسن وبني سار.

وأهاب الدفاع المدني بجميع المواطنين والمقيمين إلى عدم المجازفة في عبور الأودية أثناء جريانها، والاستماع إلى تنبيهات دوريات السلامة المنتشرة في مداخل الأودية، والاستماع إلى تنبيهات وتحذيرات الدفاع المدني عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

المصدر:- صحيفة سبق