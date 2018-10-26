العقوبات الأمريكية على إيران ترفع أسعار النفط

ارتفعت أسعار عقود النفط اليوم الجمعة، بدعم من توقعات، بأن عقوبات على إيران ستضع ضغوطًا على الإمدادات العالمية.

وصعدت عقود خام برنت 73 سنتًا أو حوالي واحد بالمئة لتبلغ عند التسوية 77.62 دولار للبرميل، بينما أنهى خام القياس العالمي الأسبوع منخفضًا نحو 2.7 بالمئة، موسعًا خسائره في ثلاثة أسابيع إلى حوالي 10 دولارات.

وزادت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 26 سنتًا، أو 0.4 بالمئة، لتغلق عند 67.59 دولار للبرميل، لكنها تنهي الأسبوع على خسارة بحوالي 2.3 بالمئة.

وحصلت الأسعار على بعض الدعم عندما قال مصدران يوم الجمعة، إن العراق سيوقف تصدير الخام بالشاحنات من حقل كركوك إلى إيران في نوفمبر للامتثال لعقوبات أمريكية.

وقالت واشنطن، إنها تريد أن تنخفض مبيعات النفط الإيراني إلى الصفر، لكن هذا يبدو غير مرجح.