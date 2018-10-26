ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

العقوبات الأمريكية على إيران ترفع أسعار النفط

الجمعة 26/أكتوبر/2018 - 11:33 م
العقوبات الأمريكية على إيران ترفع أسعار النفط
نفط
طباعة
الفجر السعودي
 

ارتفعت أسعار عقود النفط اليوم الجمعة، بدعم من توقعات، بأن عقوبات على إيران ستضع ضغوطًا على الإمدادات العالمية.

 

وصعدت عقود خام برنت 73 سنتًا أو حوالي واحد بالمئة لتبلغ عند التسوية 77.62 دولار للبرميل، بينما أنهى خام القياس العالمي الأسبوع منخفضًا نحو 2.7 بالمئة، موسعًا خسائره في ثلاثة أسابيع إلى حوالي 10 دولارات.

 

وزادت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 26 سنتًا، أو 0.4 بالمئة، لتغلق عند 67.59 دولار للبرميل، لكنها تنهي الأسبوع على خسارة بحوالي 2.3 بالمئة.

 

وحصلت الأسعار على بعض الدعم عندما قال مصدران يوم الجمعة، إن العراق سيوقف تصدير الخام بالشاحنات من حقل كركوك إلى إيران في نوفمبر للامتثال لعقوبات أمريكية.

 

وقالت واشنطن، إنها تريد أن تنخفض مبيعات النفط الإيراني إلى الصفر، لكن هذا يبدو غير مرجح.

المزيد عن: ايران امريكا العقوبات الأمريكية على إيران اسعار النفط
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري السعودي للمحترفين
الشباب
0
x
17:05
0
القادسية
الباطن
0
x
17:10
5
التعاون
أحد
1
x
17:25
3
الوحدة
الفيحاء
1
x
18:45
1
النصر
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/26/2018 11:50:03 PM