النحاس يسجل هبوطًا "تاريخيًا" هذا الأسبوع

هبطت أسعار النحاس واحدا في المئة، اليوم الجمعة، بينما شهدت أسواق الأسهم العالمية أسوأ أسبوع في أكثر من خمسة أعوام، وهو ما ألقى بظلاله على نقص في المعروض من المعدن الذي يستخدم على نطاق واسع في قطاعي الطاقة والتشييد.





وهبطت مخزونات المعدن الأحمر المتاحة في بورصة لندن للمعادن إلى أدنى مستوى لها في حوالي 13 عاما.





ومع هذا فإن المستثمرين منزعجون من التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين ونتائج متباينة للشركات الأمريكية وزيادات في أسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الاتحادي ونزاع حول ميزانية إيطاليا.





وسجلت عقود الألومنيوم أدنى مستوى في أكثر من عام بينما هبطت عقود النيكل إلى أضعف مستوياتها في حوالي عشرة أشهر. ولم تكن بيانات أقوى من المتوقع للناتج المحلي الإجمالي الأمريكي كافية لتهدئة توترات المستثمرين.





وأنهت عقود النحاس القياسية لأجل ثلاثة أشهر في بورصة لندن للمعادن جلسة التداول منخفضة 1.1 بالمئة إلى 6160 دولارا للطن، مسجلة رابع هبوط أسبوعي في خمسة أسابيع.





وسجلت عقود النيكل أدنى مستوى منذ أواخر ديسمبر كانون الأول عند 11810 دولارات للطن قبل أن تنهي الجلسة منخفضة 2.1 بالمئة عند 11900 دولار، بينما هبطت عقود الألومنيوم إلى أقل مستوى منذ أغسطس آب عند 1975 دولارا للطن قبل أن تغلق مرتفعة 0.2 بالمئة عند 1998 دولارا.