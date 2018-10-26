ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

النحاس يسجل هبوطًا "تاريخيًا" هذا الأسبوع

الجمعة 26/أكتوبر/2018 - 11:12 م
النحاس يسجل هبوطًا تاريخيًا هذا الأسبوع
طباعة
رويترز
 
هبطت أسعار النحاس واحدا في المئة، اليوم الجمعة، بينما شهدت أسواق الأسهم العالمية أسوأ أسبوع في أكثر من خمسة أعوام، وهو ما ألقى بظلاله على نقص في المعروض من المعدن الذي يستخدم على نطاق واسع في قطاعي الطاقة والتشييد.

وهبطت مخزونات المعدن الأحمر المتاحة في بورصة لندن للمعادن إلى أدنى مستوى لها في حوالي 13 عاما.

ومع هذا فإن المستثمرين منزعجون من التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين ونتائج متباينة للشركات الأمريكية وزيادات في أسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الاتحادي ونزاع حول ميزانية إيطاليا.

وسجلت عقود الألومنيوم أدنى مستوى في أكثر من عام بينما هبطت عقود النيكل إلى أضعف مستوياتها في حوالي عشرة أشهر. ولم تكن بيانات أقوى من المتوقع للناتج المحلي الإجمالي الأمريكي كافية لتهدئة توترات المستثمرين.

وأنهت عقود النحاس القياسية لأجل ثلاثة أشهر في بورصة لندن للمعادن جلسة التداول منخفضة 1.1 بالمئة إلى 6160 دولارا للطن، مسجلة رابع هبوط أسبوعي في خمسة أسابيع.

وسجلت عقود النيكل أدنى مستوى منذ أواخر ديسمبر كانون الأول عند 11810 دولارات للطن قبل أن تنهي الجلسة منخفضة 2.1 بالمئة عند 11900 دولار، بينما هبطت عقود الألومنيوم إلى أقل مستوى منذ أغسطس آب عند 1975 دولارا للطن قبل أن تغلق مرتفعة 0.2 بالمئة عند 1998 دولارا.
المزيد عن: سوق الأسهم سعر النحاس النحاس أسعار المعادن أخبار التجارة أخبار الاقتصاد
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري السعودي للمحترفين
الشباب
0
x
17:05
0
القادسية
الباطن
0
x
17:10
5
التعاون
أحد
1
x
17:25
3
الوحدة
الفيحاء
1
x
18:45
1
النصر
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/26/2018 11:50:03 PM