سامسونج تقاضي سفيرتها في روسيا.. والسبب "iPhone X"!

سفيرة سامسونج في روسيا هي السياسية الروسية Ksenia Sobchak وهناك عقد موقع بينها وبين سامسونج ينص على إستخدامها لهواتف سامسونج وبالتحديد في الأماكن العامة والبرامج التليفزيونية.





ولكن Ksenia Sobchak خالفت شروط هذا العقد حيث ظهرت في أحد البرامج التليفزيونية وهي تستخدم هاتف iPhone X وحاولت أن تغطي الهاتف عن طريق ورقة حتى لا يظهر الأمر ولكنها لم تنجح.



