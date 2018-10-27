تعرف على علاقة الزعيم جمال عبد الناصر بـ"أم كلثوم"



وقالت "عبدالناصر"، خلال حوارها ببرنامج "معكم منى الشاذلي"، المذاع عبر فضائية "cbc"، مساء الجمعة، إن الزعيم كان يحب رياضة التنس ويمارسها في منزله؛ لأنه لم يستطع الذهاب إلى نادي.



وأضافت أن والدها كان يعشق التصوير جدًا وكان يصور بكاميرا سينما، لافتة إلى أن الزعيم حضر عدد من الحفلات لـ "أم كلثوم"، وكان يستمع لها باستمرار، والإذاعة كانت ترسل تسجيلاتها له.



وتابعت: "أم كلثوم كانت شخصية وطنية.. بعد 67 أعطت البلد أموال من حفلاتها وتبرعات لم يعطي أحد مثلها "، مضيفة: "أمى كانت بتحضر حفلات أم كلثوم وبنتابع معها".



كشفت الدكتورة هدى جمال عبد الناصر، نجلة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، عن هوايات والدها وعلاقته بكوكب الشرق أم كلثوم.