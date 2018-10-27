ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

تعرف على علاقة الزعيم جمال عبد الناصر بـ"أم كلثوم"

السبت 27/أكتوبر/2018 - 04:22 ص
تعرف على علاقة الزعيم جمال عبد الناصر بـأم كلثوم
الرئيس جمال عبدالناصر وأم كلثوم
طباعة
داليا الحسين
 
كشفت الدكتورة هدى جمال عبد الناصر، نجلة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، عن هوايات والدها وعلاقته بكوكب الشرق أم كلثوم.

وقالت "عبدالناصر"، خلال حوارها ببرنامج "معكم منى الشاذلي"، المذاع عبر فضائية "cbc"، مساء الجمعة، إن الزعيم كان يحب رياضة التنس ويمارسها في منزله؛ لأنه لم يستطع الذهاب إلى نادي.

وأضافت أن والدها كان يعشق التصوير جدًا وكان يصور بكاميرا سينما، لافتة إلى أن الزعيم حضر عدد من الحفلات لـ "أم كلثوم"، وكان يستمع لها باستمرار، والإذاعة كانت ترسل تسجيلاتها له.

وتابعت: "أم كلثوم كانت شخصية وطنية.. بعد 67 أعطت البلد أموال من حفلاتها وتبرعات لم يعطي أحد مثلها "، مضيفة: "أمى كانت بتحضر حفلات أم كلثوم وبنتابع معها".
المزيد عن: هدي جمال عبد الناصر جمال عبدالناصر توك شو ام كلثوم اخبار مصر اليوم اخبار مصر
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
ليفربول
-
x
16:00
-
كارديف سيتي
ليستر سيتي
-
x
18:30
-
وست هام يونايتد
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
أتلتيك بيلباو
-
x
16:15
-
فالنسيا
أتلتيكو مدريد
-
x
20:45
-
ريال سوسييداد
الدوري الإيطالي
إمبولي
-
x
18:00
-
يوفنتوس
تورينو
-
x
20:30
-
فيورنتينا
الدوري الألماني الدرجة الأولى
بوروسيا دورتموند
-
x
15:30
-
هيرتا برلين
ماينز 05
-
x
15:30
-
بايرن ميونيخ
الدوري الفرنسي الدرجة الأولى
أنجيه
-
x
17:00
-
ليون
موناكو
-
x
20:00
-
ديجون
الدوري التركي الممتاز
ايزوروم
-
x
12:30
-
قاسم باشا
كأس مصر
إنبي
-
x
17:00
-
المنصورة
كأس زايد للأندية الأبطال
الاتحاد السكندري - مصر
-
x
20:00
-
الاتحاد السكندري - مصر
الوداد الرياضي - المغرب
-
x
20:00
-
الوداد الرياضي - المغرب
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/27/2018 4:40:18 AM