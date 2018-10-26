وكيل موازنة البرلمان عن قانون تحديد المعاش من آخر راتب: "لا يوجد فيه أثر رجعي"

أوضح المهندس ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تفاصيل مشروع قانون تحديد المعاش من 80% من آخر راتب.



حيث قال "عمر"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي سعيد حساسين، ببرنامجه "انفراد"، المذاع على فضائية "الرافدين+" مساء الجمعة، إنه تم عرض هذا القانون في برلمان 2009، وحصل على موافقة غالبية النواب.



وأضاف أن القانون يتطلب الاستمرار في العمل لمدة 36عامًا من بعد صدور القانون، وأن من عمل أقل من ذلك يحصل على قيمة المدة التي عمل فيها فقط، ولا يوجد فيه أثر رجعي.



