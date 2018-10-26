ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

جاريث بيل: "أحضروا لنا الكلاسيكو"

الجمعة 26/أكتوبر/2018 - 09:51 م
جاريث بيل: أحضروا لنا الكلاسيكو
طباعة
منى العوضي
 

أبدى الويلزي الدولي جاريث بيل، نجم نادي ريال مدريد، استعداده للقاء الكلاسيكو أمام برشلونة والمقرر إقامته يوم الأحد المقبل وذلك في إطار منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني.

ونشر الويلزي بيل صورة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، معلقًا: "أحضروا لنا الكلاسيكو".

وتقام موقعة ريال مدريد مع برشلونة، يوم الأحد والموافق 28 أكتوبر وذلك في تمام الساعة 5:15 بتوقيت مدينة القاهرة، 6:15 بتوقيت مكة المكرمة.

ويحتل برشلونة صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 18 نقطة بينما يقع ريال مدريد المتعثر في المركز السابع برصيد 14 نقطة.

المزيد عن: ريال مدريد جاريث بيل بيل برشلونة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
توقعاتك من يحسم لقب دوري أبطال إفريقيا ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري السعودي للمحترفين
الشباب
0
x
17:05
0
القادسية
الباطن
0
x
17:10
5
التعاون
أحد
1
x
17:25
3
الوحدة
الفيحاء
1
x
18:45
1
النصر
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/26/2018 10:20:04 PM