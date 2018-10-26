جاريث بيل: "أحضروا لنا الكلاسيكو"





أبدى الويلزي الدولي جاريث بيل، نجم نادي ريال مدريد، استعداده للقاء الكلاسيكو أمام برشلونة والمقرر إقامته يوم الأحد المقبل وذلك في إطار منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني.





ونشر الويلزي بيل صورة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، معلقًا: "أحضروا لنا الكلاسيكو".





وتقام موقعة ريال مدريد مع برشلونة، يوم الأحد والموافق 28 أكتوبر وذلك في تمام الساعة 5:15 بتوقيت مدينة القاهرة، 6:15 بتوقيت مكة المكرمة.





ويحتل برشلونة صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 18 نقطة بينما يقع ريال مدريد المتعثر في المركز السابع برصيد 14 نقطة.



