لهذا السبب.. تفتحين فمِك عند تطبيق الكحل أو الماسكارا!

تصدُرُ منكِ أحيانًا، حركات لا إرادية ولا يكون لها سبب مقنع أو تفسير منطقيّ، كعضّ شفتيكِ، وهزّ كتفيكِ ورمش العين، أو هزّ السّاقين بقوّة، وغيرها من الحركات الملازمة لكِ منذ الصغر.





من هذه الحركات أيضًا، فتح الفم عند تطبيق الماسكارا، فلا يوجد سيدة لا تصدُرُ منها هذه الحركة، في تلك الحالة، فما هو السبب في ذلك، وما هو رأي خبراء لغة الجسد؟





ستجيب مجلة بوب شوغر عن هذا السؤال.





بحسب بلانكا كوب، خبيرة لغة الجسد: "هي حركة لا شعورية، تنبع من اللاوعي، وعادة لا تنتبهي إليها، وتكون نتيجة التركيز الشديد، لعدم دخول عصا الماسكارا في العينين، فتركّزين على فتحهما، وعدم الرمش مطلقًا، وقت تطبيق الماسكارا، يتزامن معها فتح فمكِ كذلك، نتيجة تحكّم أعصاب مختلفة في العضلات المحرِّكة للفم، والجفن العلويّ، في آن واحد".



