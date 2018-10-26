ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

توفيق عكاشة عن أبوبكر الغدادي: "اتبخر زي العفريت"

الجمعة 26/أكتوبر/2018 - 09:43 م
توفيق عكاشة عن أبوبكر الغدادي: اتبخر زي العفريت
الإعلامي توفيق عكاشة
طباعة
هدى عبدالرازق
 
تسائل الإعلامي توفيق عكاشة، أين أبو بكر البغدادي مؤسس تنظيم داعش، قائلا: "أبو بكر البغدادي راح فين".

وعقب "عكاشة"، خلال برنامج "مصر اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الجمعة: "البغدادي اتبخر.. زي العفريت اللي بيطلع من مصباح علاء الدين، عمل مهمته ومشي"، مضيفا ساخرًا: "يمكن نلاقيه مستخبي تحت الأرض".
المزيد عن: فضائية داعش الحياة الإعلامي توفيق عكاشة أبوبكر البغدادي
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري السعودي للمحترفين
الشباب
0
x
17:05
0
القادسية
الباطن
0
x
17:10
5
التعاون
أحد
1
x
17:25
3
الوحدة
الفيحاء
1
x
18:45
1
النصر
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/26/2018 10:20:04 PM