توفيق عكاشة عن أبوبكر الغدادي: "اتبخر زي العفريت"
الجمعة 26/أكتوبر/2018 - 09:43 مهدى عبدالرازق
تسائل الإعلامي توفيق عكاشة، أين أبو بكر البغدادي مؤسس تنظيم داعش، قائلا: "أبو بكر البغدادي راح فين".
وعقب "عكاشة"، خلال برنامج "مصر اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الجمعة: "البغدادي اتبخر.. زي العفريت اللي بيطلع من مصباح علاء الدين، عمل مهمته ومشي"، مضيفا ساخرًا: "يمكن نلاقيه مستخبي تحت الأرض".
وعقب "عكاشة"، خلال برنامج "مصر اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الجمعة: "البغدادي اتبخر.. زي العفريت اللي بيطلع من مصباح علاء الدين، عمل مهمته ومشي"، مضيفا ساخرًا: "يمكن نلاقيه مستخبي تحت الأرض".
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