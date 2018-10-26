توفيق عكاشة عن أبوبكر الغدادي: "اتبخر زي العفريت"



وعقب "عكاشة"، خلال برنامج "مصر اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الجمعة: "البغدادي اتبخر.. زي العفريت اللي بيطلع من مصباح علاء الدين، عمل مهمته ومشي"، مضيفا ساخرًا: "يمكن نلاقيه مستخبي تحت الأرض".



تسائل الإعلامي توفيق عكاشة، أين أبو بكر البغدادي مؤسس تنظيم داعش، قائلا: "أبو بكر البغدادي راح فين".