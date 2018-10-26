سامسونج تكشف عن هاتفها "Galaxy A6S" الجديد.. تعرف على سعره!

أزاحت شركة سامسونج الكورية منذ قليل عن هاتفها الذكي "Galaxy A6S" عبر موقعها الإلكتروني بنسخته الصينية بالإضافة إلى نسخة Galaxy A9S والتي صدرت باسم Galaxy A9 2018 في الأسواق العالمية خلال شهر أكتوبر الجاري.





يضم هاتف Galaxy A6S شاشة من نوع Super AMOLED بحجم 6 إنش وبدقة +FullHD، بالإضافة إلى معالج ثماني الأنوية من كوالكوم من فئة Snapdragon 660، ويضم الهاتف ذاكرة وصول عشوائية بحجم 6 جيجابايت، مع مساحة تخزين داخلية بحجم 64 GB سنخة بسعة 128 GB.





كما يحمل الهاتف كاميرا أمامية بدقة 12 ميجابيكسل وكاميرا خلفية مزدوجة بدقة 12 ميجابيكسل للمستشعر الأول وبدقة 2 ميجابيكسل للمستشعر الثاني المسؤول عن إستشعار معلومات العمق.



