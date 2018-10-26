"ما دامت إلا المحبة".. روح الأخوة تفرض نفسها على علاقة تركي آل الشيخ مع النادي الأهلي





رحب معالي المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، أمس الخميس، بقرار مجلس إدارة النادي الأهلي بخوض لقاء كأس السوبر المصري السعودي أمام اتحاد جدة بمصر يوم 27 نوفمبر المقبل.





وشدد "آل الشيخ" عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك"، على أنه يكن والتقدير للنادي الأهلي وقيادته مشيرًا إلى سعادته بطلب القلعة الحمراء لخوض لقاء السوبر بين البلدين على كأس الملك سلمان، وأنه سيكون أول الحاضرين للقاء.





ويعد هذا الموقف ليس غريبًا على علاقة تركي آل الشيخ بالنادي الأهلي والذي لطالما إعترف بحبه وعشقه للكيان الأهلاوي ومشجعًا للأحمر منذ وقت طويل لذلك فهو لا يتأخر عن أي مساعدة أو قرار لصالح المارد الأحمر الذي يمثل له الكثير في عالم الساحرة المستديرة.









- علاقات أخوية لا تتأثر:

يتحدث موقف "تركي" مع الأهلي مؤخرًا بكل وضوح عن فشل البعض في أن يعكر صفو العلاقات التاريخية بين الشقيقتين مصر والمملكة العربية السعودية بل بالعكس أصبحت العلاقات الثنائية بين البلدين أكبر وأقوى.





وحاول البعض تشويه العلاقة بين البلدين مستغلين توجيه قلة من الجماهير السباب للمستشار "تركي" وتدخلوا لتأجيج الخلاف إلا أن عشق المستشار للقلعة الحمراء ساعد في إطفاء نار الفتنة وعادت العلاقات الودية الأخوية بينه وبين الأهلي مجددًا.





ولم تتأثر علاقة مصر بالسعودية من الناحية الرياضية حيثُ يتواجد بعض المحترفين المصريين في دوري الأمير محمد بن سلمان ويقدمون مستوى مميز للغاية وبإشادة الجماهير هناك.









- ثورة في الاستثمار:

واستطاع تركي آل الشيخ، وهو رجل دولة بإمتياز، أن يحقق طفرة في الاستثمار الرياضي في مصر من خلال دعمه للنادي الأهلي أو نجاحه في تكوين فريق قوي مثل بيراميدز قادر على المنافسه علي لقب الدوري المصري، فهذا الرجل نجح في أن يقوي العلاقات المصرية السعودية في الرياضة بشكل كبير خلال الفترة القصيرة الماضية.





ويحظى المستشار تركي آل الشيخ بشعبية كبيرة عربيًا خصوصًا بعد الطفرة القوية التي حققها في الرياضة السعودية هذا الموسم فقد دعم جميع الأندية وأصبح الدوري السعودي قوي للغاية .









- داعم للكيان: