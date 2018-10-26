عاجل.. أول أغسطس يطالب بإعادة مباراته أمام الترجي





تقدم نادي أول أغسطس الأنجولي بشكوى إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" والاتحاد الدولي "فيفا" ضد الحكم جاني سيكازوي بسبب الأحداث التي شهدتها مباراة الفريق أمام الترجي التونسي بدوري الأبطال.

وطالب كارلوس هندريك رئيس النادي الأنجولي بإعادة المباراة على ملعب "محايد" وتوقيع عقوبات على طاقم تحكيم اللقاء.

وأكد "هندريك" أن مباراة الترجي شهدت أخطاء تحكيمية فادحية وكان هناك تحيز كبير لصالح الترجي التونسي، مشيرًا إلي أن أجواء اللقاء لم تكن مناسبة لخوض مباراة مهمة في دوري أبطال أفريقيا.

وكان الترجي فاز على ضيفه أول أغسطس بنتيجة 4-2 في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، ليصعد بطل تونس للمباراة النهائية للبطولة، خاصة وأن الفريق الأنجولي فاز ذهابًا بهدف دون رد.