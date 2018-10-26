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التعاون يكتسح الباطن بخماسية في الدوري السعودي

الجمعة 26/أكتوبر/2018 - 08:20 م
التعاون يكتسح الباطن بخماسية في الدوري السعودي
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مني شكري
 
 
فاز فريق التعاون على الباطن بخمسة أهداف دون رد، مساء اليوم الجمعة، وذلك خلال المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة السابعة بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وافتتح سيدريك أميسي مسلسل الأهداف للتعاون في الدقيقة (27) ومن ثم أضاف ريكاردو ماتشادو الثاني (37)، وأضاف لياندر تاوامبا الثالث (53)، وأحرز عبد الفتاح محمد الرابع بالدقيقة (78)، وجاء هدف التعاون الخامس عن طريق المطيري بالخطأ في مرمى بالثواني الأخيرة من اللقاء.

وبهذه النتيجة؛ يرفع التعاون رصيده للنقطة 12 في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري السعودي، بينما يبقى الباطن السعودي في المركز الثالث عشر برصيد 4 نقاط.

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