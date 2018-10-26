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توفيق عكاشة: "أنا أول من تحدث عن حروب الجيل الرابع والخامس"

الجمعة 26/أكتوبر/2018 - 08:23 م
توفيق عكاشة: أنا أول من تحدث عن حروب الجيل الرابع والخامس
توفيق عكاشة
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هدى عبدالرازق
 
قال الإعلامي توفيق عكاشة، إن الإعلام من أخطر المهن لمخاطبته للعقل، مضيفًا أن السيطرة على الإعلام الآن عملية صعبة بعكس أيام الرئيس الأسبق السادات.

وأضاف "عكاشة"، خلال برنامج "مصر اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الجمعة، مقلدًا صوت صفوت الشريف وزير الإعلام الأسبق، قائلا: "نحن في عصر السموات المفتوحة"، لافتا إلى أن ما كان يفعله الرئيس الراحل السادات من خلال مطبخه السياسي سيتطلب مننا مجهودا كبيرا لتنفيذه الآن.

وأضاف أنه أول مصري وعربي كشف عن حروب الجيل الرابع والخامس، معقبا: "كل الهجص الموجود معرفش يطلع علم، وأو يتحدث عن حروب الجيل الخامس".
المزيد عن: فضائية حروب توك شو توفيق عكاشة الحياة اخبار مصر
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