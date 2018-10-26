فى استطلاع "الفجر".. المرأة المصرية تتمرد على لقب "مطلقة" وتفضل لقب "عانس"

ماجد صفوت - أسماء حلمي - هاني عبد الهادي - شيماء مجاهد





يشهد المجتمع المصرى بطابعه الشرقى مقارنة بين المرأة المطلقة والفتاة العانس ما يؤثر على قرارات الفتاة فى اختيار الزوج المناسب أو اللجوء إلى اختيار شخص «سيئ» للهروب من شبح العنوسة، كما أن المجتمع لا يرحم المرأة ويضعها تحت ضغط مستمر ما يجعلها تتحمل ظروفًا قاسية خوفًا من لقب مطلقة. وأجرت «الفجر» استطلاعًا لـ عينة عشوائية شملت 1100 سيدة مصرية من مختلف الفئات العمرية تناولت فيها رأيها حول لقب «مطلقة» و«عانس».









1- هل تفضلين لقب مطلقة أم عانس، ولماذا؟





سجلت نسبة من اخترن لقب مطلقة فى العينة نسبة 30 % ومن اخترن لقب عانس 70 %





وبتقسيمها نجد أن نسبة من اخترن لقب مطلقة فى الفئة الأولى 7.7 % بينما سجلت نسبة من اخترن لقب عانس 92.3% وفى الفئة الثانية سجلت نسبة من اخترن لقب مطلقة 25.5% فيما سجلت نسبة من اخترن لقب عانس 74.5%، فيما سجلت نسبة من اخترن لقب مطلقة فى الفئة الثالثة 56.5% بينما سجلت نسبة من اخترن العنوسة 43.5%، أما فى الفئة الرابعة فقد سجلت نسبة من اخترن لقب مطلقة 60% فيما سجلت نسبة من اخترن لقب عانس 40%. وعللت المشاركات رفضهن للقب «مطلقة»، بأن المطلقة معروفة فى مجتمعنا بأنها سيئة السمعة، وبعضهن فضلن لقب «المطلقة»، لنيل حلم ارتداء «الفستان الأبيض».









2- هل توافقين على زواج أخيك من مطلقة أو عانس؟









سجلت نسبة من قبلن زواج أخيها أو ابنها من مطلقة أو عانس فى العينة 68% ونسبة من رفضن 32% حيث سجلت نسبة من قبلن زواج أخيها أو ابنها من مطلقة أو عانس، فى الفئة الأولى 87% بينما سجلت نسبة من رفضن 13%، وفى الفئة الثانية من قبلن 72% ومن رفضن 18%، والفئة الثالثة من قبلن 43% ومن رفضن 57%، والفئة الرابعة من قبلن 45% ومن رفضن 55%.





وعللت المشاركات اختياراتهن بأن العانس تعانى من أمراض نفسية نتيجة لتأخرها فى الزواج عكس المطلقة، كما أن العانس لم يسبق لها خوض تجربة الارتباط برجل وربما يكون هذا أسهل فى التعامل معها، كما أن الشقة وضعف المهر والبكارة من أهم أسباب اختيار العانس، وأشارت البعض بأن المطلقة تحتاج إلى فترة لنسيان التجربة الأولى عكس العانس.









3- هل توافقين على الزواج من شخص غير مناسب للتخلص من لقب «عانس»؟





فى الفئة الأولى 82%، ومن قبلن الزواج من شخص سيئ فى ذات الفئة 18%، ومن رفضن فى الفئة الثانية 89%، ومن قبلن 11%، ومن رفضن فى الفئة الثالثة 67% ومن قبلن 33%، ومن رفضن فى الفئة الرابعة 71%، ومن قبلن 29%.





وأرجعت المشاركات اختياراتهن لشخص سيئ بأن: «كلام الناس مابيرحمش»، «ليس من العقل التضحية بالحياة من أجل المجتمع ونظرته لمن تأخرت فى الزواج»، «الظروف الاقتصادية جعلت غالبية الشباب يتراجع عن قرار الزواج»، «يجب أن يكون بين الزوجين اهتمامات مشتركة قائمة على الحب حتى يستقر الزواج» «كل بنت ولها سوق وجوزك على ما تعوديه».









4- ما الذى يمكن أن تتحملينه مقابل عدم نيل لقب مطلقة؟



