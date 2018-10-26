عاجل- السعودية| مركز الملك سلمان يوزع مساعدات إيوائية للمتأثرين بإعصار "لبان" في المهرة

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وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس الخميس، 18 طنًّا من السلال الغذائية والمواد الإيوائية (خيام، بطانيات، بسط) للمتضررين في مديريتي الغيضة ومنعر بمحافظة المهرة اليمنية المتأثرة بإعصار "لبان" الذي ضرب المحافظة مؤخرًا وخلّف أضرارًا مادية جسيمة، استفاد من المساعدات 4500 فرد.

يأتي ذلك في إطار الدعم المتواصل المقدم من المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة لمساعدة المنكوبين جراء الإعصار "لبان".

المصدر:- صحيفة عاجل