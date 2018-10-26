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"السكك الحديدية" تكشف استعداداتها لمواجهة الطقس السىء

الجمعة 26/أكتوبر/2018 - 08:06 م
السكك الحديدية تكشف استعداداتها لمواجهة الطقس السىء
قطار - ارشيفية
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هدى عبدالرازق
 
قال المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكك الحديدية، إنهم يتخذون الاجراءات اللازمة لمواجهة موجات الطقس السيىء، حيث أن هناك تواصل مباشر بهيئة الأرصاد الجوية، لإتخاذ كافة التدابير لمواجهة الأحوال الجوية السيئة.

وأضاف "رسلان"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي محمد موسى ببرنامج "خط أحمر" المذاع عبر فضائية ltc، مساء الجمعة، إلى أنه تم تدشين غرف عمليات في مختلف محافظات الجمهورية لتلقي أي شكاوى أو إخطارات للدفع بفرق الصيانة حال حدوث أي طارىء.
المزيد عن: مصر محمد موسى قطار طقس سكك حديد حالة الجو اخبار مصر
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