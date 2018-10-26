متحدث "القوى العاملة": "بنجيب حقوق العمالة المصرية في الخارج تالت ومتلت"



قال هيثم سعدالدين، المتحدث باسم وزارة القوى العاملة، إنهم يحرصون على الحصول على حقوق العمالة المصرية، حيث تم الحصول على مستحقات لعامل بالسعودية بقيمة 151 ألف جنيه.



وأضاف "سعدالدين"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي محمد موسى ببرنامج "خط أحمر" المذاع عبر فضائية " ltc"، مساء الجمعة: "بنجيب حقوق العمال المصريين في الخارج تالت ومتلت".



ولفت إلى أن هناك وفد من الكويت سيزور مصر الأسبوع القادم لمناقشة الربط الاليكتروني بين وزارتي القوى العاملة في مصر والكويت، وهو ما سيقضي على عمليات السمسرة، وعقود العمل الوهمية.

