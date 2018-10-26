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ماتيس يؤكد في البحرين التزام أمريكا بأمن الشرق الأوسط

الجمعة 26/أكتوبر/2018 - 06:43 م
ماتيس يؤكد في البحرين التزام أمريكا بأمن الشرق الأوسط
جيمس ماتيس
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وكالات
 
قال مسؤولون، إن "وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس، سوف يشدد على التزام الولايات المتحدة بأمن الشرق الأوسط في مطلع الأسبوع وسط مخاوف غربية من أن أي فتور في علاقات واشنطن بالرياض بعد مقتل الصحفي جمال خاشقجي، قد يترك مساحة لروسيا لملء هذا الفراغ".



ومن المقرر أن يلقي ماتيس كلمة أمام حوار المنامة، وهو مؤتمر أمني سنوي يعقد في البحرين ويبدأ غداً السبت. ومن المتوقع أن يتضمن خطاب ماتيس سياسة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، مما سيجعله محل اهتمام وثيق لبلدان المنطقة.

وقالت نائب مساعد وزير الدفاع للشؤون الأمنية الدولية كاتي ويلبرجر، إن خطاب ماتيس سيؤكد على أن الولايات المتحدة ملتزمة بمساعدة الحلفاء على "إعادة الاستقرار لمنطقة تشوبها الفوضى".

وأضافت ويلبرغر للصحفيين المرافقين لماتيس "لذلك استمروا في اعتبار الولايات المتحدة شريكاً أمنياً مختاراً لكم.. يمكنكم الاعتماد علينا والاعتماد على وجودنا على المدى الطويل".
المزيد عن: جيمس ماتيس الشرق الـوسط التزام البحرين أمن أمريكا
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