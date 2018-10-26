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العراق توقف صادرات خام كركوك إلى إيران

الجمعة 26/أكتوبر/2018 - 06:24 م
العراق توقف صادرات خام كركوك إلى إيران
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رويترز
 
قال مصدران على دراية بعمليات تصدير النفط العراقي، اليوم الجمعة، إن العراق سيوقف نقل الخام من حقل كركوك النفطي إلى إيران في نوفمبر تشرين الثاني للامتثال لعقوبات فرضتها الولايات المتحدة على جارته.


وأبلغ المصدران رويترز أن العراق يصدر حاليا ما يقل عن 30 ألف برميل يوميا من خام كركوك إلى إيران بواسطة الشاحنات.

وقالا إن الحكومة الاتحادية العراقية السابقة توصلت لاتفاق في منتصف أكتوبر تشرين الأول مع حكومة إقليم كردستان لاستئناف تصدير الخام إلى ميناء جيهان التركي عبر المنطقة الكردية. وأضافا أن الاتفاق يخضع لموافقة نهائية من رئيس الوزراء العراقي المعين حديثا ووزير النفط.


المزيد عن: صادرات خام كركوك رئيس الوزراء العراق تركيا العراق وإيران إيران
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