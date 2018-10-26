سواريز: الكلاسيكو به لمسة خاصة.. والجمهور ينقل لك عدوى الأدرينالين

لاعب برشلونة الإسباني، الأوروغوياني، لويس سواريز، يؤكد أنه لا يمكن الاعتماد على الفترة السيئة التي يمر بها ريال مدريد قبل مواجهة الفريقين، في كلاسيكو الدوري الإسباني.





وقال اللاعب في تصريحات لموقع النادي الكتالوني: "لديهم مدرب جديد وهذا يشكل دوماً دافعاً إضافياً للاعبين لإظهار رغبتهم في اللعب".





وأضاف سواريز بخصوص رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو عن ريال مدريد نحو يوفنتوس: "نعرف جيداً إلى أي فئة ينتمي كريستيانو، لكن علينا نتوخي الحذر، إذ أن الريال يمتلك لاعبين أصحاب مهارات قادرين على صناعة الفارق".





وأردف المهاجم "الكلاسيكو هو الكلاسيكو"، أيا كان الوضع الذي يخوضه به الفريق حيث قال: "في الموسم الماضي، كنا حسمنا اللقب بالفعل، ولُعبت المباراة بقوة كبيرة، هم دوماً هكذا".



