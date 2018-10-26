رينو تقلل من اصدارات موديلات سينيك وجراند سينيك وكوليوس

حدثت رينو في الفترة الأخيرة مستويات التجهيز في سيارات سينيك وجراند سينيك وكوليوس، وكجزء من برنامج ايزي لايف فهذه الموديلات تعرض الآن بمواصفات محدثة وقيمة أفضل وتوفر برنامج ايزي لايف سابقاً في عائلة سيارات رينو كليو وكابتشر وميجان وتبدأ هذه الموديلات من اصدارات بلاي وبروجرس الي اصدارات أيكونيك وGT بينما نسخ سينيك وجراند سينيك تبدأ باصدارات بلاي وأيكونيك وكونكلودوتأتي كوليوس في اصدارين هما أيكونيك وGT Line.





ومع رينو ايزي لايف فسينيك بخمسة مقاعد وجراند سينيك بسبعة مقاعد تم تقليل عدد الاصدارات المتوفرة لهم من 4 الي 3 اصدارات وكلا الموديلين يبدأ من اصدار بلاي مع عجلات ألومنيوم 20 بوصة وشاشة تعمل باللمس 7 بوصة ملونة وفتح السيارة بدون مفتاح ونظام تحكم في المناخ كما تضيف حساسات ركن خلفية ومشغل ابل كار بلاي واندرويد أوتو.





أما اصدارات أيكونيك من سينيك وجراند سينيك فتأتي بحساسات ركن أمامية وخلفية وكونسول وسطي قابل للازاحة بمدخلي USB ومخرج 12 فولت ومخرج AUX للركاب في الخلف ونوافذ مظللة ونظام رينو R-Link 2 . أما اعلي اصدارات السيارتين Signature تتميز بشاشة خاصة للسائق لعرض البيانات ونظام ترفيهي 8.7 بوصة وفتحة سقف بانورامية وفرش جلدي. وتتوفر السيارة بمحركين بنزين أحدهما محرك 1.3 لتر TCe 140 بشاحن توربيني بنزين بعزم دوران 240 نيوتن متر.



