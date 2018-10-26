إنطلاق فعاليات بطولة التنس الأرضي ببنها بمشاركة 300 لاعبا يمثلون 20 ناديًا (صور)

انطلقت اليوم الجمعة، على ملاعب نادى دلمون ببنها ،فعاليات بطولة القليوبية المفتوحة للتنس الأرضى تحت شعار (بحبك يا مصر) برعاية الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية ونجوى العشيرى رئيس مدينة ومركز بنها، ويشارك فى البطولة 300 لاعبا يمثلون 20 ناديا على مستوى الجمهورية.









وشهد اليوم للبطولة مشاركة لاعبين من اندية جمهورية شبين ودسوق ووادى دجلة وصيد القطامية وجزيرة الورد بالمنصورة و"دلمون – بنها".





حيث يتم اللعب ل 4 مجموعات لعمر 10 سنوات و4 مجموعات لعمر 8 سنوات كل مجموعة مكونة من 4 لاعبين لخوض مباريات المينى تنس.





وقال الكابتن محمد بهاء الدين المدير التنفيذى لنادى دلمون ببنها، أن البطولة تقام على 3 ملاعب للتنس الأرضى بنظام المجموعات فردى رجال وزوجى رجال والناشئين والناشئات وجميع المراحل السنية، مضيفًا أن البطولة تستمر حتى 3 نوفمبر المقبل.





وستقام احتفالية لتكريم الفائزين بالبطولة بحضورالمهندس عبد الحميد فتح الباب و نجوى العشيرى رئيس المدينة واحمد ابو المجد مدير عام نادى دلمون والكابتن محمد بهاء المدير التنفيذى للنادى وعددا من الشخصيات العامة والرياضية واعضاء مجلس النواب والقيادات التنفيذية بالمحافظة.





واقيمت فعاليات اليوم الاول تحت اشراف الكابتن مرعى محمد المدير التنفيذى لمنطقة الوجه البحرى للتنس الأرضى ومدير البطولة والكابتن عاطف شبل المشرف العام وادار المباريات طاقم تحكيم مكون من كلا من الكابتن محمد رمضان ومحمد حماد وطارق البدوى وشيماء محمود.