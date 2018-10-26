تويتر تربح 758 مليون دولار فى الربع الثالث من هذا العام

ارتفعت أسهم تويتر بأكثر من 17 فى المائة بعد أن أعلنت الشركة عن أرباح وعائدات أعلى من المتوقع فى الربع الثالث، ووصلت الإيرادات إلى 758 مليون دولار مقابل 702.6 كان يتوقعه محللين وول ستريت.

وقال المدير التنفيذى جاك دورسى فى بيان الأرباح: "إننا نحقق تقدمًا ملموسًا فى جهودنا لجعل خدمة تويتر خدمة يومية أكثر صحة وقيمة، ونحن نعمل بشكل أفضل على اكتشاف وإزالة الحسابات غير المرغوب فيها والمشبوهة، كما نستمر فى إدخال تحسينات تسهل على الأشخاص متابعة الأحداث والموضوعات والاهتمامات على تويتر".





وارتفعت إيرادات تويتر بنسبة 29 فى المائة على أساس سنوى، وبلغت عائدات الإعلانات على وجه الخصوص 650 مليون دولار، أى بزيادة سنوية بنسبة 29 فى المائة.



