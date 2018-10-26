منتخب الشباب يتأهل لربع نهائي كأس آسيا

واصل المنتخب الوطني للشباب، تحت 19 عاما، مسلسل انتصاراته في المجموعة الرابعة بكأس آسيا، التي تقام في إندونيسيا، وحقق فوزا على نظيره الطاجيكستاني بثلاثة أهداف لهدف، في الجولة الثالثة والأخيرة، ليؤمّن عبوره إلى المرحلة المقبلة متصدرا جدول الترتيب.

وانتهى الشوط الأول بتقدم منتخب طاجيكستان بهدف، حمل توقيع شيريدان بوبوييف، بعد مرور 29 دقيقة من انطلاقة المباراة.

وانتفض لاعبو "الأخضر" في الشوط الثاني، ليسجلوا 3 أهداف في أقل من 10 دقائق، عن طريق صافي الزقرتي (ق 65 و70)، وفرج الغشيان (ق 73) من عمر المباراة.

وكان المنتخب الوطني ضمن تأهله إلى الدور التالي، عقب فوزه في الجولة الماضية على نظيره الصيني بهدف دون رد، قبل أن يضمن العبور للمرحلة المقبلة متصدرا للمجموعة برصيد 9 نقاط من 3 انتصارات.

ويخوض “الأخضر” مباراته في الدور المقبل أمام نظيره الأسترالي، الذي حل وصيفا في ترتيب المجموعة الثالثة.

وبدأ المنتخب الوطني المباراة، بتشكيل مكون من: نواف الغامدي وخليفة الدوسري ونايف الماس ومخير الرشيدي وسالم السليم، وحامد الغامدي وحازم الزهراني وإبراهيم محنشي وعبدالعزيز الضويحي وصافي الزقرتي وعبدالمحسن القحطاني.

وضمت مقاعد البدلاء كل من: محمد الدوسري وعبدالرحمن الشمري وحسان التمبكتي وفراس البريكان وتركي العمال وخالد الغنام ومحمد الشنقيطي ومهند الشنقيطي ومنصور البيشي، وفرج الغشيان وعبدالله الحمدان.

فيما أجرى الجهاز الفني 3 تبديلات، بدخول فرج الغشيان وخروج عبدالعزيز الضويحي، ومهند الشنقيطي بدلا من مخير الرشيدي، وعبدالله الحمدان بديلا لصافي الزقرتي.