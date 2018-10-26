صبا مبارك عن ضحايا السيول في الأردن: "رحم الله أبناء الوطن"

تقدمت الفنانة صبا مبارك بتقديم واجب العزاء لأسر ضحايا المملكة الأردنية الهاشمية، في أسر وضحايا السيول التي ضربت منطقة البحر الميت.





وقالت في تغريدة لها عبر حسابها الخاص علي موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "رحم الله أبناء الوطن ونسأل الشفاء العاجل للمصابين.. الأردن.. سيول البحر الميت".





وكانت منطقة بجوار البحر الميت في دولة الأردن، تعرضت لسيول جارفة، تسببت في وقوع حالات وفاة وإصابات لعدد من المواطنين، إلى جانب فقدان عدد آخر، مازال البحث مستمر عنهم.