ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

صبا مبارك عن ضحايا السيول في الأردن: "رحم الله أبناء الوطن"

الجمعة 26/أكتوبر/2018 - 03:03 م
صبا مبارك عن ضحايا السيول في الأردن: رحم الله أبناء الوطن
طباعة
الفجر الفنى
 
تقدمت الفنانة صبا مبارك بتقديم واجب العزاء لأسر ضحايا المملكة الأردنية الهاشمية، في أسر وضحايا السيول التي ضربت منطقة البحر الميت.

وقالت في تغريدة لها عبر حسابها الخاص علي موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "رحم الله أبناء الوطن ونسأل الشفاء العاجل للمصابين.. الأردن.. سيول البحر الميت".

وكانت منطقة بجوار البحر الميت في دولة الأردن، تعرضت لسيول جارفة، تسببت في وقوع حالات وفاة وإصابات لعدد من المواطنين، إلى جانب فقدان عدد آخر، مازال البحث مستمر عنهم.
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
تقييمك لألبوم شيرين عبدالوهاب "نساي"؟!
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري السعودي للمحترفين
الشباب
-
x
17:05
-
القادسية
الباطن
-
x
17:10
-
التعاون
أحد
-
x
17:25
-
الوحدة
الفيحاء
-
x
18:45
-
النصر
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/26/2018 3:40:21 PM