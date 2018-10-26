طريقة عمل شوربة الطماطم بالكريمة

شوربة الطماطم من أطباق الشوربة الصيفية التي تقدم بأكثر من طريقة مختلفة، ومكونات تحضير تلك الوصفة متوفرة في المنزل وسهلة التحضير بعدة طرق للاستمتاع بمذاقها المميز.





إذا كنت من محبي الوجبات الصحية فإن طبق شوربة الطماطم من الأطباق المفيدة جدا لك، حيث أنها تحتوي على كميات بسيطة من السعرات الحرارية ومن الممكن تحضيرها وفقا للمقادير والخطوات التالية :





مكونات شوربة الطماطم

عدد 4 ثمرات من الطماطم المفرومة فرم ناعم.

عدد 2 كوب من كريمة الطبخ.

ملعقة صغيرة من الريحان الجاف.

ملعقة طعام من زيت الزيتون.

ملعقة صغيرة ثوم مهروس أو أربع فصوص مهروسين.

ملح وفلفل أسود أو أبيض على حسب الرغبة.

كوبين من مرق الدجاج أو الخضار.

خبز محمص يوضع في التقديم.





طريقة تحضير الوصفة

1- في قدر متوسط على النار يتم وضع ملعقة زيت الزيتون ثم يتم تقليب الثوم فيه.





2- نضيف الطماطم إلى الثوم وتقلب المكونات جيدا حتى تذبل الطماطم ويتم وضع المرق والملح والفلفل والريحان ونترك الخليط على النار حتى يغلي مع التقليب.





3- يتم وضع الشوربة في الخلاط الكهربائي وطحنها جيدا.





4- يتم وضع الشوربة بعد خفقها جيدا إلى القدر ومن ثم إضافة الكريمة ونتركها على النار مع التقليب حتى تغلي.





5- يتم تقديم شوربة الطماطم في أطباق التقديم مع الخبز المحمص الساخن على الوجه.





شوربة الطماطم بالكريمة الخفيفة

من الممكن تحضير شوربة الطماطم والكريمة ولكن بالكريمة الخفيفة وفقا للمقادير والطريقة التالية :





مقادير الشوربة

عدد 6 ثمرات متوسطة الحجم من الطماطم.

عدد 3 أكواب من البصل المفروم ناعم.

نصف ملعقة طعام من السكر.

ملعقة صغيرة أو على حسب الرغبة ملح.

ورقة لوري.

عدد 2 ملعقة طعام من الزبد.

عدد ثلاثة ملاعق طعام من الدقيق.

عدد 2 كوب كبير الحجم من الحليب السائل قليل الدسم.





طريقة تحضير الشوربة

1- في قدر مناسب على النار يتم وضع كل من الطماطم والملح والسكر واللوري والبصل ونترك الخليط على النار حتى تمام الغليان.





2- يتم رفع القدر من على النار ويتم تصفية المكونات من خلال المصفاة ويتم هرس الطماطم جيدا بعدها.





3- في مقلاة مناسبة على النار يتم وضع الزبد واذابتها ثم نضع الدقيق ونقلب المكونات جيدا حتى يمتزج الخليط مع بعضه البعض.





4- يتم إضافة الملح ونقلب الخليط جيدا ومن ثم يتم وضع الخليط إلى القدر الذي يوجد به الطماطم ونقلب المكونات مع بعضها البعض جيدا.





5- ثم يتم إضافة الحليب إلى الخليط ونتركها حتى تغلي ونقدمها ساخنة في أطباق التقديم.





شوربة الطماطم بالكريمة على الطريقة الفرنسية

من الممكن تحضير طبق شوربة الطماطم بالكريمة على الطريقة الفرنسية وفقا للطريقة التالية :





مقادير الوصفة

عدد 4 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

عدد 2 بصلة كبيرة مفرومة.

أربع فصوص من الثوم مفرومين.

عودين من الكرافس.

حبة جزرة متوسطة الحجم مفرومة.

ورقتين لوري.

ملح على حسب الرغبة.

فلفل أسود على حسب الرغبة.

ست حبات من الطماطم المفرومة ناعم.

أربع أكواب من الماء أو مرق الدجاج.

كوبين من سائل الكريمة.





طريقة التحضير

1- في قدر مناسب على النار يتم وضع زيت الزيتون والكرفس والبصل والثوم على أن يتم تقليب المكونات جيدا ومن ثم إضافة الكرفس.





2- يتم إضافة الجزر وتقليب المكونات جيدا على النار، وبعدها يتم وضع الطماطم المفرومة.





3- يتم وضع المرق وورق اللوري والملح والفلفل الأسود على الخضروات ونتركها لمدة نصف ساعة حتى تغلي عدة مرات.





4- يتم إضافة الكريمة إلى المزيج ونتركه فترة على النار حتى يصبح قوام الشوربة كثيف وتقدم شوربة الطماطم في أطباق التقديم ساخنة.



