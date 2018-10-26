الدفاع المدني الأردني: ارتفاع عدد ضحايا سيول البحر الميت إلى 21 قتيلًا

أعلن الدفاع المدني الأردني، ارتفاع عدد ضحايا سيول البحر الميت إلى 19 قتيلًا، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها.

وقالت إدارة الإعلام في الدفاع المدني الأردني، اليوم الجمعة، إن عمليات البحث والتفتيش لا زالت مستمرة عن المفقودين في حادثة الرحلة المدرسية، بمنطقة البحر الميت، من قبل الأجهزة المعنية، حيث تم استبدال بعض الفرق المتخصصة.

وكانت رحلة مدرسية إلى منطقة البحر الميت، تعرضت أمس الخميس، لانجراف في السيول نتيجة الأمطار الغزيرة، وراح ضحيتها 18 شخصاً أكثرهم من الأطفال، وإصابة العشرات.