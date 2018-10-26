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قطاع الخدمات المالية يتصدر القطاعات الاكثر تداولاً هذا الأسبوع

الجمعة 26/أكتوبر/2018 - 02:57 م
قطاع الخدمات المالية يتصدر القطاعات الاكثر تداولاً هذا الأسبوع
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نيفين سمير
 

تصدر قطاع " الخدمات المالية " قائمة القطاعات الاكثر استحواذا في البورصة، خلال الأسبوع المنقضي ، بحجم تداول بلغ  249.4 مليون ورقه ماليه بقيمة التداول 949.3 مليار جنيه وتلاه قطاع "  العقارات " بحجم تداول بلغ 238.2 مليون ورقة بقيمة 471.1 مليون جنيه.

وجاء قطاع " الاتصالات " ثالثا بحجم تداول 160.9 مليون  ورقة مالية بقيمة 364.9 مليون جنيه وجاء رابعا قطاع " السياحة والترفيه " بحجم تداول بلغ 55.1 مليون ورقة مالية وبقيمة 185.9 مليون جنيه وجاء خامسا قطاع " منتجات منزلية وشخصية  " بحجم تداول 41.6 مليون ورقه ماليه  بقيمة 184.6 مليون جنيه.

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