قطاع الخدمات المالية يتصدر القطاعات الاكثر تداولاً هذا الأسبوع





تصدر قطاع " الخدمات المالية " قائمة القطاعات الاكثر استحواذا في البورصة، خلال الأسبوع المنقضي ، بحجم تداول بلغ 249.4 مليون ورقه ماليه بقيمة التداول 949.3 مليار جنيه وتلاه قطاع " العقارات " بحجم تداول بلغ 238.2 مليون ورقة بقيمة 471.1 مليون جنيه.





وجاء قطاع " الاتصالات " ثالثا بحجم تداول 160.9 مليون ورقة مالية بقيمة 364.9 مليون جنيه وجاء رابعا قطاع " السياحة والترفيه " بحجم تداول بلغ 55.1 مليون ورقة مالية وبقيمة 185.9 مليون جنيه وجاء خامسا قطاع " منتجات منزلية وشخصية " بحجم تداول 41.6 مليون ورقه ماليه بقيمة 184.6 مليون جنيه.



