عاجل- السعودية| الجبير يلتقي رئيس وزراء ماليزيا لبحث مستجدات المنطقة

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التقى عادل الجبير وزير الخارجية، اليوم الجمعة، مع رئيس وزراء ماليزيا، مهاتير محمد، خلال زيارته للعاصمة كوالالمبور.



كما التقى الجبير، في وقت سابق اليوم، مع نظيره الماليزي سيف الدين عبدالله، وذلك بمقر وزارة الخارجية الماليزية في كوالالمبور.



وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات والمستجدات في المنطقة والعالم.



وحضر اللقاء، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى ماليزيا، محمود بن حسين قطان، ومدير عام مكتب وزير الخارجية السفير خالد بن مساعد العنقري



المصدر:- صحيفة عاجل

