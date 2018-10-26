شركات صينية توجه ضربة موجعة لإيران

قررت الصين تقليص مشترياتها من النفط الإيراني بعد أن تعهدت بمقاومة العقوبات الأمريكية على صادرات الخام الإيرانية، ما أعطى دفعة كبيرة لجهود واشنطن في عزل طهران.

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية في تقرير نشرته أمس الخميس أن شركة البترول الوطنية الصينية، وشركة الصين للبتروكيماويات لم تحجزا أي شحنات من النفط الإيراني للشهر المقبل في خطوة ستشكل ضربة قوية لقطاع النفط الإيراني، إذ كانت الشركتان تشتريان قرابة 600 ألف برميل في اليوم من الإنتاج الإيراني.

إضافة لذلك أوردت الصحيفة الأمريكية أن مصرف "كونلون" المملوك لشركة "سي إن بي سي" أبلغ عملاءه الإيرانيين بأنه سيتوقف عن التعامل معهم بحلول موعد تطبيق العقوبات في 4 نوفمبر، وفقا لبعض العملاء في إيران.

وفرضت واشنطن في أغسطس الماضي حزمة أولى من عقوباتها على طهران، بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحابه من الاتفاق النووي الإيراني على أن تطبق حزمة ثانية من العقوبات تعد الأشد في نوفمبر المقبل.