فيديو يشعل "تويتر".. ومغردون: "الأكثر إزعاجا" في 2018

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مقطع فيديو قصير، يرصد الحالة التي وصلت إليها المواقع الحالية، وقد اعتبره المستخدمين الفيديو الأكثر إزعاجا على الإطلاق في عام 2018.





ويمكننا ملاحظة جميع الأشياء التي يكرهها المستخدم أثناء تصفح الموقع، العديد من النوافذ المنبثقة التي تعرض عليك الاشتراك بالموقع، أو تأكيد العمر، أو حفظ الموقع، أو تأكيد موقعك الجغرافي، وفي النهاية يظهر خطأ يطلب منك تحديث الصفحة!





ولاقى الفيديو رواجا واسعا، حيث حصد أكثر من 37 ألف إعجاب، وأكثر من 19 ألف تعليق.



