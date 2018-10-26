ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

خالد سليم يقدم التعازي في ضحايا كارثة السيول بالأردن

الجمعة 26/أكتوبر/2018 - 01:29 م
خالد سليم يقدم التعازي في ضحايا كارثة السيول بالأردن
طباعة
الفجر الفنى
 
حرص الفنان خالد سليم على مواساة شعب الأردن، بعد كارثة السيول التي أودت بحياة حوالي 18 شخصًا، معظمهم من الأطفال، وذلك إثر انجرافهم بسبب السيول القوية نحو البحر الميت.

ونشر خالد عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، صورة للعلم الأردني معلقًا "لا حول ولا قوة إلا بالله.. خالص التعازي للأردن الشقيق ولذوي ضحايا السيول.. الله يرحمهم ويصبر أهاليهم.. ويلطف بالمفقودين حتى يعودوا إلى ديارهم سالمين.. اسأل الله أن يحفظ الأردن وأهلها من كل مكروه ".

وكانت منطقة بجوار البحر الميت في دولة الأردن، تعرضت لسيول جارفة، تسببت في وقوع حالات وفاة وإصابات لعدد من المواطنين، إلى جانب فقدان عدد آخر، مازال البحث مستمر عنهم.
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
تقييمك لألبوم شيرين عبدالوهاب "نساي"؟!
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري السعودي للمحترفين
الشباب
-
x
17:05
-
القادسية
الباطن
-
x
17:10
-
التعاون
أحد
-
x
17:25
-
الوحدة
الفيحاء
-
x
18:45
-
النصر
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/26/2018 1:40:13 PM