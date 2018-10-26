خالد سليم يقدم التعازي في ضحايا كارثة السيول بالأردن

حرص الفنان خالد سليم على مواساة شعب الأردن، بعد كارثة السيول التي أودت بحياة حوالي 18 شخصًا، معظمهم من الأطفال، وذلك إثر انجرافهم بسبب السيول القوية نحو البحر الميت.





ونشر خالد عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، صورة للعلم الأردني معلقًا "لا حول ولا قوة إلا بالله.. خالص التعازي للأردن الشقيق ولذوي ضحايا السيول.. الله يرحمهم ويصبر أهاليهم.. ويلطف بالمفقودين حتى يعودوا إلى ديارهم سالمين.. اسأل الله أن يحفظ الأردن وأهلها من كل مكروه ".





وكانت منطقة بجوار البحر الميت في دولة الأردن، تعرضت لسيول جارفة، تسببت في وقوع حالات وفاة وإصابات لعدد من المواطنين، إلى جانب فقدان عدد آخر، مازال البحث مستمر عنهم.