الكوريتان تتفقان على إزالة 22 نقطة حراسة على الحدود

قالت وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية، إن "كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية اتفقتا، اليوم الجمعة، على أن "تدمرا تماماً" بحلول نهاية الشهر المقبل 22 نقطة حراسة قرب الحدود شديدة التحصين بينهما، في أحدث تقدم في محادثات البلدين لنزع فتيل التوتر العسكري.

يأتي ذلك بعد اتفاق عسكري خلال قمة عقدت الشهر الماضي في عاصمة كوريا الشمالية، نص على وقف "جميع الأعمال العدائية" وإقامة منطقة حظر طيران قرب الحدود، وإزالة نقاط الحراسة والأسلحة النارية، والألغام تدريجياً من المنطقة المنزوعة السلاح التي تفصل بينهما.

وقالت الوزارة إن "البلدين اتفقا كخطوة أولية على إزالة 11 نقطة حراسة في مسافة كيلومتر واحد على جانبي الحدود، وسحب المعدات والأفراد منها بحلول نهاية نوفمبر.

وأضافت في بيان: "ستنتهي الإجراءات من خلال عملية التحقق المتبادل في ديسمبر".

وقالت الوزارة إن "الجانبين أتما الخميس، إزالة نقاط حراسة وأسلحة نارية من المنطقة الأمنية المشتركة في قرية بانمونجوم، الحدودية الواقعة داخل المنطقة المنزوعة السلاح".