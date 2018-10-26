سبق- السعودية| "هيئة السياحة والتراث": تنفيذ جولات رقابية على مواقع الإيواء بعسير

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أعلنت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة عسير، عن تنفيذ جولاتٍ رقابية شملت المواقع الإيوائية السياحية الموجودة في المحطات الطرقية الإقليمية، وذلك للتأكد من التراخيص ورفع مستوى الجودة.



وقال مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة عسير، المهندس محمد العمرة: هناك العديد من الشراكات مع الجهات المعنية؛ للتحقق من الترخيص والجودة على الطرق الرئيسية، ومن أهمها طريق "خميس مشيط - وادي الدواسر"، وطريق "جازان- الليث".



وأضاف: هذه المواقع الإيوائية على الطرق تدخل ضمن برامج الهيئة التي تتابعها لتحقيق تطلعات السياح والمسافرين عبر هذه الطرق من ناحية النظافة والجودة والكفاءة؛ وذلك سعيًا لضمان شمولية برامج الهيئة كل المواقع الإيوائية السياحية بالمتابعة.



وأردف: الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بعسير، شاركت لجنة تقييم محطات الوقود والطرق الإقليمية، التي تضم مندوبي بلدية بللسمر ووزارة التجارة، وتُعنى بأنظمة تقييم المحطات.



المصدر:- صحيفة سبق

