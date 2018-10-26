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الأهلي يعسكر غدا في برج العرب استعدادا لمواجهة الوصل

الجمعة 26/أكتوبر/2018 - 01:17 م
الأهلي يعسكر غدا في برج العرب استعدادا لمواجهة الوصل
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علي نبوي
 
قال محمد يوسف، المدرب العام والقائم بأعمال مدير الكرة بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الفريق يتجمع في الثانية عشرة ظهر غدًا السبت؛ استعدادًا للسفر إلى برج العرب للدخول في معسكر مغلق استعدادًا لمواجهة الوصل الإماراتي المقرر لها بعد غد الأحد في ذهاب دور الـ16 بمسابقة كأس زايد للأندية الأبطال.


وأضاف: المجموعة التي ستغيب عن معسكر الإسكندرية ستتواجد في القاهرة لخوض تدريباتها غدًا السبت على ملعب التتش بالجزيرة.


يذكر أن الأهلي صعد إلى دور الـ16 بكأس زايد للأندية الأبطال عقب تخطي عقبة النجمة اللبناني في دور الـ32 بالبطولة.

المزيد عن: محمد يوسف الوصل الإماراتي الوصل البطولة العربية الاهلي الأهلي
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