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وكالة الأنباء الأردنية تنفي مقتل سياح عرب أو أجانب في كارثة سيول البحر الميت

الجمعة 26/أكتوبر/2018 - 01:03 م
وكالة الأنباء الأردنية تنفي مقتل سياح عرب أو أجانب في كارثة سيول البحر الميت
سيول البحر الميت بالأردن
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نفت كالة الأنباء الأردنية، اليوم الجمعة، مقتل سياح عرب أو أجانب في كارثة سيول البحر الميت، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وكانت وزارة الصحة الأردنية أعلنت في وقت سابق، أن السيول التي ضربت منطقة الأغوار الجنوبية في البحر الميت أسفرت عن 18 قتيلا معظمهم من الأطفال و34 جريحا فضلا عن مفقودين، ورقم الضحايا مرشح للارتفاع.

 

وقال الدفاع المدني الأردني إن السيول جرفت رحلة مدرسية في المنطقة ما أسفر عن مصرع أطفال وفقد العشرات.

 

وأعلن الديوان الملكي الهاشمي، عن تنكيس علم السارية على المدخل الرئيسي للديوان الملكي، اعتبارا من صباح اليوم الجمعة ولمدة 3 أيام، حدادا على أرواح الطلبة والمواطنين الذين قضوا في الحادث الأليم بمنطقة البحر الميت بعد أن داهمتهم السيول.

المزيد عن: وكالة الانباء الاردنية منطقة البحر الميت سيول البحر الميت سياح اجانب الاردن
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