نشرة أخبار الظهيرة.."همر" أمريكية تسقط على حديقة أطفال..وتوجيه هام من مدبولي لحل مشاكل المواطنين

نشر موقع "الفجر" العديد من الأخبار الهامة خلال الساعات الماضية، من بينها رئيس الوزراء يتابع نتائج التنسيق بين "الزراعة" و"قنا" لتسليم الأراضي لأهالي المراشدة.

توجيه هام من رئيس الوزراء في إطار حل مشاكل عن المواطنين

شهد الأسبوع الحالي زيادة ملحوظة في تفاعل المواطنين مع قنوات التواصل الحكومية المخصصة لاستقبال شكاوى تراكم القمامة بالمحافظات، كما شهد هذا الأسبوع اهتماماً واضحاً من جانب القيادات بالوزارات، والمحافظات، والأجهزة المعنية، برفع وإزالة تراكمات القمامة، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من تكرارها، أو عودة تلك المظاهر بنفس الأماكن لما كانت عليه قبل إزالتها.

رئيس الوزراء يتابع نتائج التنسيق بين "الزراعة" و"قنا" لتسليم الأراضي لأهالي المراشدة

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، نتائج التنسيق القائم بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ومحافظة قنا، لاستكمال إجراءات تسليم الأراضي المخصصة من شركة الريف المصري لأهالي منطقة المراشدة بمحافظة قنا، وذلك تنفيذاً لتكليفات رئيس الجمهورية بتسليم أهالي المنطقة جزءاً من تلك الأراضي.

رئيس الأركان يشهد المرحلة الرئيسية للمناورة بالذخيرة الحية "رعد 29"

شهد الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، المرحلة الرئيسية للمناورة "رعد 29" التي تنفذها إحدى وحدات المنطقة الغربية العسكرية، في إطار الخطة السنوية للتدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة ويتواكب مع الذكرى الخامسة والأربعين لانتصارات أكتوبر المجيدة.

أردوغان يوجه "تحذيرًا أخيرًا" بشأن سوريا

وجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الجمعة ما قال إنه "تحذير أخير" لمن يعرضون حدود تركيا للخطر وقال إن أنقرة عازمة على التركيز على المقاتلين الأكراد السوريين شرقي نهر الفرات.

خطأ عسكري مفزع.. "همر" أمريكية تسقط على حديقة أطفال

سقطت عربة عسكرية أمريكية من نوع "همر" من الجو على منطقة سكنية، بعدما تم إنزالها من طائرة بالمظلات، إلا أنها أخطأت القاعدة التي كان لابد أن تهبط فيها، وفق ما أظهرت صور التقطت للحادثة.