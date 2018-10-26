قائد كتيبة الفراعنة يتحدث لـ"الفجر": كوبر نجح بامتياز بخطة "مملة"





طريقة أجيرى "لايقة علينا" ويعشقها المصريون





هدفنا صدارة المجموعة ولم نصعد بسبب زيادة عدد المنتخبات





كوبر صدمنى فى المونديال





مستوى صلاح لم يختلف عن الموسم الماضى









أحد سفراء الفراعنة فى الملاعب الأوروبية وأحد عناصر الجيل الذهبى للمنتخب الوطنى تحت قيادة حسن شحاتة وقائد كتيبة الفراعنة التى حجزت بطاقة التأهل لكأس الأمم الإفريقية 2019، مونديال روسيا والتأهل لبطولة إفريقيا ومستقبل المنتخب مع أجيرى وأمور عديدة تحدث أحمد المحمدى فى حوار خاص لـ «الفجر»:





■ أهنئك على تأهل المنتخب لبطولة إفريقيا؟





-الحمدلله تلك كانت البداية ومازال هناك أهداف ومراحل أخرى نطمح لتحقيقها مع المنتخب تحت قيادة أجيرى.





■ ماذا عن أجيرى وكواليس اجتماعاته الأولى مع اللاعبين؟





-أجيرى مدرب جيد أعرفه قبل قدومه لتدريب المنتخب عندما كان مدربا لمنتخب المكسيك ومنتخب اليابان وهو مدرب لديه خبرات جيدة ومعروف بالكرة الهجومية وتحدث معنا منذ البداية عن التصفيات ونسيان مباراة تونس وطالبنا باعتبار بداية التصفيات من مباراة النيجر والحمدلله حققنا الفوز معه فى 3 مباريات ونجحنا فى الصعود وتحقيق الهدف فى المرحلة الأولى وهو التأهل لأمم إفريقيا ولدينا مباراتان أمام تونس والنيجر وهو طالبنا بضرورة تحقيق الفوز والحصول على الـ6 نقاط المتبقية من أجل تصدر المجموعة لأننا منتخب مصر صاحب الاسم الكبير فى القارة وحتى تساعدنا صدارة المجموعة فى التصنيف.





■ هل المنتخب تأهل لبطولة إفريقيا بسهولة نظرا لتواضع مستوى منتخبى النيجر وسوازيلاند وزيادة عدد منتخبات البطولة؟





-لا يوجد فى كرة القدم شيء سهل الدليل أننا من قبل ودعنا التصفيات من منتخب إفريقيا الوسطى وخسرنا من قبل أمام النيجر وفى المباراة الأخيرة أمام سوازيلاند كانت صعبة من حيث الأجواء والملعب وحضور الجماهير لكن دائما يكون أمامنا تحديات وأهداف نسعى لها وسنلعب للفوز على تونس والنيجر حتى نحقق العلامة الكاملة مع أجيرى وحتى لا يقال أننا تأهلنا بسبب زيادة عدد منتخبات البطولة لـ24 منتخبا.





■ ترددت أحاديث كثيرة عن شارة قيادة المنتخب فماذا حدث حول ذلك؟





-لم تحدث أزمة بسبب شارة القيادة ومنذ اليوم الأول ولا توجد مشاكل لأن بالأقدمية معروف لدى اللاعبين أن المحمدى هو قائد المنتخب فيما وضع أجيرى ترتيب لارتداء اللاعبين للشارة وهم حجازى وصلاح والننى فالأمر كان محسوما.





■ ما الفارق بين كوبر وأجيرى؟





الفارق بين أجيرى وكوبر كبير لأنه لا يوجد مدرب يشبه الآخر فكل مدرب مختلف وله أسلوبه فكوبر مدرسة دفاعية وأجيرى مدرسة هجومية وكل منهما ناجح بطريقته لكن هنا فى مصر الجمهور يعشق المتعة فى الكرة وهو ما يميز أسلوب أجيرى وذلك ظهر فى مباريات المنتخب مع أجيرى بقدرتنا على تسجيل هذا الكم من الأهداف.





■ هل طريقة كوبر كانت تغضب اللاعب أو مزعجة بالنسبة لكم؟





-الطرق الدفاعية بالطبع لا يحبها أى لاعب لأنها لا تشعر اللاعب بالراحة داخل الملعب لأن لاعب الكرة يحب المتعة وإظهار قدراته باللعب الهجومى ولكن نحن كلاعبين علينا احترام طريقة كوبر والتأقلم عليها واللعب بها فهو صاحب القرار.





■ ماذا عن طريقة أجيرى مع المنتخب الآن؟





-طريقة أجيرى كما قلت لك يعشقها الجمهور ونحن أيضا نشعر بالراحة داخل الملعب فهى طريقة لايقة على المنتخب المصرى.





■ ما شعورك وأنت قائد منتخب مصر؟





- ارتداء شارة قيادة منتخب مصر فخر خاصة مع مجموعة مميزة من اللاعبين وهى مسئولية كبيرة داخل وخارج الملعب لأن دائما تكون عينى فى وسط رأسى وأن أتابع سير كل الأمور بشكل جيد داخل وخارج الملعب حتى يشعر اللاعبون بالراحة والسعادة فى معسكر المنتخب وتكون المسئولية ملقاة على عاتقى لنقل خبراتى للاعبين.





■ ما أهدافك وأنت الآن قائد المنتخب؟





-هدفى الأول بطولة إفريقيا لأن العين عليها فى الفترة المقبلة وذلك هو طموح الجهاز الفنى واللاعبين لأن هدفنا الدائم هو الفوز بها طالما نشارك بها لأن المنتخب المصرى هو حامل اللقب فى نسخ كثيرة من البطولة ويخشاه الجميع.





■ هل أزمات الماضى التى اشتكى منها محمد صلاح انتهت؟





-لا توجد أى أزمات فى المنتخب وما حدث من قبل لم يحدث مجددا والآن الكل يشعر بالراحة فى المعسكر ومنهم صلاح.





■ ما رأيك فى مقولة منتخب محمد صلاح؟





- لست مع تلك المقولة لأن الكرة لعبة جماعية ولا يجوز إطلاق اسم لاعب على فريق بأكمله فكل عناصر المنتخب قادرة على صنع الفارق.





■ ما أسباب ظهور المنتخب بشكل مخيب فى مونديال روسيا؟





-كأس العالم عدى وخلص وأنا مش حابب أتحدث فى تلك النقطة لكن قلة الخبرة كانت وراء ما حدث فى كأس العالم والمنتخب لم يكن مكتمل العناصر مع إصابة صلاح لكن مؤكد أن الخبرة أثرت علينا بشكل كبير خاصة أننا لم نتأهل منذ 28 عاما.





■ هل أغضبك عدم مشاركتك فى مباراة السعودية بالمونديال؟





-ليست مباراة السعودية فقط فعدم مشاركتى منذ أول مباراة أمام أوروجواى أغضبنى لكن وجهة نظر كوبر كانت مختلفة لكنى حزين بالطبع خاصة أننى شاركت فى أكثر من 80 مباراة دولية.







