أبرزها "السيسي يجري اتصالًا هاتفيًا بملك الأردن ويعزيه في ضحايا السيول".. 4 أشياء حدثت وأنت نائم

شهدت الساحة العامة سواء المحلية أو العالمية، خلال الساعات القليلة الماضية، أحداث هامة سعيدة وحزينة، أبرزها؛إخلاء مقر إحدى الإذاعات الأمريكية بواشنطن بعد تلقيها طردا مشبوها.

السيسي يجري اتصالًا هاتفيًا بملك الأردن ويعزيه في ضحايا السيول

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسى، اتصالا هاتفياً مساء اليوم بالعاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى.

وأعرب الرئيس، عن خالص تعازيه للملك ولحكومة وشعب الأردن الشقيق فى ضحايا سيول منطقة البحر الميت، مؤكدا على تقديم مصر كل العون المطلوب وتسخير كافة الإمكانيات المتاحة لمساعدة الاْردن الشقيق لتجاوز تلك المحنة.

البحرية الروسية تطلق صواريخ من فرقاطة الأدميرال غورشكوف

عرضت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، لقطات فيديو على قناة "زفيزدا" الروسية لعملية إطلاق صواريخ من فرقاطة "الأدميرال غورشكوف" الموجودة في بحر بارنتس.

وأظهرت اللقطات على القناة عملية إطلاق الصواريخ مباشرة من الفرقاطة في وسط البحر، وتتميز الصواريخ بدقتها وسرعتها والقادرة على ضرب الأهداف المعادية السريعة والمنخفضة.

زلزال بقوة 6,9 درجات يضرب سواحل اليونان

ضرب زلزال بقوة 6,9 درجات يضرب سواحل اليونان، وذلك حسبما ذكرت فضائية "العربية" في نبأ عاجل منذ قليل.

إخلاء مقر إحدى الإذاعات الأمريكية بواشنطن بعد تلقيها طردا مشبوها

افادت قناة "سكاي نيوز عربية"، منذ قليل، في خبر عاجل لها، إخلاء مقر إحدى الإذاعات الأمريكية في واشنطن بعد تلقيها طردا مشبوها.