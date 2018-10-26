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الزمالك يهدد داوودا وسيسه قبل لقاء الاتحاد بالبطولة العربية

الجمعة 26/أكتوبر/2018 - 11:17 ص
الزمالك يهدد داوودا وسيسه قبل لقاء الاتحاد بالبطولة العربية
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الفجر الرياضي
 

هدد مسئولو نادي الزمالك، الثنائى رزاق سيسيه وأحمد داوودا لاعبا الفريق المعاران لصفوف الاتحاد السكندرى ، حال مشاركتهم مع زعيم الثغير أمام الاتحاد في مباراة الغد بدور الـ16 بالبطولة العربية في ملعب برج العرب.


ويرفض الزمالك عدم مشاركة سيسيه ودوودا مع الاتحاد السكندي، وإلا قرر تجميد الثنائي القيد فى قائمة الانتظار للقلعة البيضاء، ويتمسك الزمالك بعدم مشاركة سيسيه وداوودا ضمن تشكيلة الاتحاد السكندرى.

المزيد عن: سيسيه داوودا الزمالك البطولة العربية الاتحاد السكندري
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