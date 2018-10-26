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الزمالك يواجه كينشاسا في نصف نهائي بطولة إفريقيا لليد

الجمعة 26/أكتوبر/2018 - 11:09 ص
الزمالك يواجه كينشاسا في نصف نهائي بطولة إفريقيا لليد
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الفجر الرياضي
 
يواجه فريق الزمالك نظيره كينشاسا الكونغولى، فى نصف نهائى البطولة الإفريقية لليد التى تقام فى كوت ديفوار، خلال الفترة من 19 إلى 28 أكتوبر الحالى.

وكان الفارس الأبيض، بقيادة باسم السبكى المدير الفنى، قد فاز فى مباراة الدور ربع النهائى مساء أمس الخميس، على فريق ريد ستار الإيفوارى بنتيجة "34 - 21".

يذكر أن الزمالك توج بلقب النسخة الماضية على حساب فريق الترجى التونسى فى المباراة النهائية، بنتيجة 31 - 29، فى البطولة التى استضافتها مدينة الحمامات التونسية.

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