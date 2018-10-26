حكايات اليوم.. زين العابدين رئيسا لتونس للمرة الخامسة.. ومحاولة اغتيال "عبد الناصر"

شهدت جميع بلدان العالم، في مثل هذا اليوم 26 أكتوبر، أحداث عالمية مؤثرة، وذكريات جمة، بعضها توج بالاحتفال كالأحداث السعيدة والمواليد، والاحتفالات الهامة، والبعض الآخر خيم عليه الحزن، كالأحداث الحزينة والوفيات، وفي ذكرى الحدث، يستعيد الجميع تلك الذكريات، ومن بينها؛ محاولة اغتيال "عبد الناصر"، فضلًا عن ميلاد هيلاري كيلنتون.

رضا بهلوي يتوج نفسه إمبراطورًا على إيران

وفي مثل هذا اليوم 26 أكتوبر من عام 1967م، توج محمد رضا بهلوي، نفسه إمبراطورًا على إيران، وهو الابن الأكبر لرضا بهلوي الذي حكم إيران في الفترة ما بين، وقد نودي به وريثًا للعرش عام 1926م.

محاولة اغتيال "عبد الناصر"

في مثل هذا اليوم 26 أكتوبر من عام 1954م، تعرض الرئيس جمال عبد الناصر لمحاولة اغتيال أثناء إلقائه لخطاب في ميدان المنشية بالإسكندرية، وهي الحادثة المعروفة باسم حادثة المنشية.

توقيع معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية

كما وقعت معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية المعروفة باسم "اتفاقية وادي عربة"، في 1994م، وهي معاهدة سلام وقعت بين إسرائيل والأردن على الحدود الفاصلة بين الدولتين والمارة بوادي عربة.

طبعت هذه المعاهدة العلاقات بين البلدين وتناولت النزاعات الحدودية بينهما، وترتبط مباشرة بالجهود المبذولة في عملية السلام بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية.

بتوقيع هذه المعاهدة أصبحت الأردن ثاني دولة عربية بعد مصر وثالث جهة عربية بعد مصر ومنظمة التحرير الفلسطينية تطبع علاقاتها مع إسرائيل.

انتهاء أزمة احتجاز 800 رهينة روسي

وفي 2002م، انتهت أزمة احتجاز 800 رهينة روسي داخل أحد مسارح موسكو من قبل المتمردين الشيشان، وذلك بعد اقتحام القوات الخاصة الروسية للمسرح مستخدمة الغازات المخدرة مما أدى إلى مصرع 50 شيشاني و150 مدني.

فوز زين العابدين برئاسة تونس

كما أعلن في مثل هذا اليوم من عام 2009م، عن فوز الرئيس التونسي زين العابدين بن علي في الانتخابات الرئاسية لفترة رئاسية خامسة بعد حصوله على 89.62% من الأصوات.

زين العابدين بن علي، هو الرئيس الثاني لتونس منذ استقلالها عن فرنسا عام 1956 بعد الحبيب بورقيبة، عين رئيسًا للوزراء في أكتوبر 1987م، ثم تولى الرئاسة بعدها بشهر في نوفمبر 1987 في انقلاب غير دموي حيث أعلن أن الرئيس بورقيبة عاجز عن تولي الرئاسة.

وقد أعيد انتخابه وبأغلبية ساحقة في كل الانتخابات الرئاسية التي جرت، وآخرها كان في 25 أكتوبر 2009.

هيلاري كيلينتون

وولدت هيلاري كلينتون، مرشحة الحزب الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية عام 2016م، في مثل هذا اليوم 26 أكتوبر من عام 1947م.

هيلاري كلينتون وهي سياسية أمريكية، حيث تولت منصب وزير الخارجية الأمريكي السابع والستين، وذلك في عهد الرئيس باراك أوباما في الفترة منذ عام 2009 وحتى عام 2013.

ويُذكر أن هيلاري كلينتون هي زوجة بيل كلينتون، رئيس الولايات المتحدة الثاني والأربعين، كما كانت هي السيدة الأولى للولايات المتحدة خلال فترة حكمه التي استمرت منذ عام 1993 وحتى عام 2001.

وقد عملت كلينتون في مجلس الشيوخ الأمريكي بمدينة نيويورك في الفترة من عام 2001 وحتى عام 2009. كما أنها مرشحة الحزب الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الأمريكية 2016، والتي خسرتها لصالح دونالد ترامب.

ولكونها مواطنة من شيكاغو، تحديدًا من ولاية إلينوي، فقد تخرجت هيلاري رودهام في كلية وليسلي عام 1969 حيث كانت أول الطلاب المتحدثين في حفل التخرج، وانتقلت بعد ذلك إلى كلية ييل للحقوق لتحصل على شهادة الدكتواره عام 1973.