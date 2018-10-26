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تقسيمة قوية للاعبي الأهلي في المران الصباحي

الجمعة 26/أكتوبر/2018 - 10:34 ص
تقسيمة قوية للاعبي الأهلي في المران الصباحي
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علي نبوي
 
خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تقسيمة قوية صباح اليوم الجمعة على ملعب التتش بالجزيرة؛ استعدادا لمواجهة الوصل الإماراتي بعد غد الأحد في ذهاب دور الـ16 من منافسات كأس زايد للأندية الأبطال.

وقاد محمد يوسف المدرب العام والقائم بأعمال مدير الكرة بالأهلي، التقسيمة التي شهدت تقسيم اللاعبين إلى3 مجموعات.

يذكر أن الأهلي يدخل معسكرا مغلقا غدا السبت في برج العرب بالإسكندرية؛ استعدادا لمواجهة الوصل الإماراتي بعد غد.

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