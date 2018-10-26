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تدريبات تأهيلية لـ"أجايي ونجيب" في الأهلي

الجمعة 26/أكتوبر/2018 - 10:20 ص
تدريبات تأهيلية لـأجايي ونجيب في الأهلي
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علي نبوي
 
واصل النيجيري جونيور أجايي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تنفيذ برنامجه التأهيلي صباح اليوم الجمعة على ملعب التتش بالجزيرة.

وتعرض اللاعب للإصابة في الرباط الداخلي للركبة في مباراة تاونشيب التي أقيمت في بتسوانا ضمن منافسات الجولة الرابعة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وأدى اللاعب تدريبات خفيفة بالكرة تحت إشراف طارق عبد العزيز إخصائي التأهيل.

وواصل محمد نجيب مدافع الفريق تدريباته التأهيلية في «الجيم» للتعافي من آثار جراحة الغضروف بالركبة والتي أجراها مؤخرًا.

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