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مستوطنون يخطون شعارات عنصرية على منازل وسيارات الفلسطينيين في الناصرة

الجمعة 26/أكتوبر/2018 - 10:17 ص
مستوطنون يخطون شعارات عنصرية على منازل وسيارات الفلسطينيين في الناصرة
شعارات عنصرية
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وكالات
 

أقدم متطرفون يهود من عصابة ما يسمى بـ"تدفيع الثمن"، اليوم الجمعة، على كتابة عبارات عنصرية معادية للعرب، منها "تدفيع الثمن"، و"انتقام"، ووسم "نجمة داود"، على منازل و20 سيارة في حي مراح الغزلان، بقرية يافة الناصرة.

 

وهذه ليست المرة الأولى التي يعتدي فيها متطرفون على يافة الناصرة، وغيرها من البلدات العربية في أراضي 1948.

 

فأقدم متطرفون يهود في أوقات سابقة، على حرق سيارتين وكتابة عبارات عنصرية لقتلى عملية تل أبيب، على شاحنات في حي مراح الغزلان بيافة الناصرة.

 

وأعرب فلسطينيون من أراضي 1948، عن استيائهم وغضبهم العارمين في ظل تكرار هذه الجرائم العنصرية، واستمرار التحريض على قتل العرب، محملين الشرطة مسؤولية عدم ردع هذه الظاهرة، باعتبار أنها متساهلة في قضايا من هذا القبيل خصوصاً عندما يتعلق الأمر بالعرب.

المزيد عن: يخطون شعارات عنصرية مستوطنون فلسطين سيارات الفلسطينيين الناصرة
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